Благовещенский арматурный завод (ОМК) повторно подтвердил свой уровень деловой репутации по требованиям ПАО «Газпром» в системе добровольной сертификации Интергазсерт, получив от экспертов 86 баллов из 100 возможных.

Предприятие уже в третий раз признали надежным поставщиком продукции для компании «Газпром». Оценка производилась на основании утвержденной методики, которая учитывает четыре фактора: история, имидж, кадры, средства, умноженные на коэффициент достоверности и законопослушности. По словам аудиторов Ассоциации по сертификации «Русский регистр», процедура оценки деловой репутации новая. К настоящему времени ее прошли лишь несколько предприятий в стране, в том числе Благовещенский завод ОМК. Вводя эту процедуру в систему добровольной сертификации, «Газпром» обеспечивает объективность выбора предприятий-поставщиков для реализации проектов по строительству магистральных газопроводов. Оценке деловой репутации предшествовало получение сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта СТО Газпром 9001-2018. Эти меры – необходимое условие участия завода ОМК в тендерах на поставку продукции на объекты «Газпром». Следующим шагом будет сертификация самой продукции на соответствие техническим условиям и требованиям заказчика. СПРАВКА: Благовещенский завод ОМК производит трубопроводную арматуру высокого давления и больших диаметров. Всего здесь выпускают 6 000 типоразмеров готовой продукции, которая используется в нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей, химической, энергетической, строительной отраслях, для транспортировки нефти и газа. Трубопроводная арматура производится по запросу клиента и каждый заказ рассматривается индивидуально. Система менеджмента качества предприятия отвечает международным требованиям API Specification Q1, ISO 9001:2015, установленным для производственных организаций нефтяной и газовой промышленности.

Сайт ОМК, 31 марта