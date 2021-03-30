Последние полгода на трубном рынке не прекращаются изменения.

Сын умершего совладельца ЧТПЗ Павел Федоров продал свои акции кипрской Starberry Limited. Сменилось руководство в Объединенной металлургической компании (ОМК). Сменилось руководство на Первоуральском новотрубном заводе. Сменилось руководство даже на Ижорском трубном заводе, принадлежащем Северстали. Совместный проект ПАО "Северсталь" и Tenaris, по строительству завода электросварных обсадных труб до 324мм неожиданно приостановлен. На рынке труб для нефтяной и газовой промышленности идет серьезный передел. Недавно стало известно, что ФГУП "Центр эксплуатационных услуг" Минэнерго России, ЕТК Александра Карманова и ТМК Дмитрия Пумпянского заменят Ростех в газопроводе Карачи—Лахор. Аналитик агентства "ТЭК-Рейтинг" Автандил Мамедов прогнозирует появление в составе трубных компаний проектных и строительных подразделений по сооружений нефтегазопроводов. Это позволит трубным компаниям участвовать в проектах независимо от EPS (Engineering Procurement Supply) компаний.

Какую позицию займут нефтегазовые компании? Эксперты отмечают, что рынок лихорадит, идут слухи о долгосрочных договорах нефтегазовых компаний с ТМК, которая может смести остальных игроков. Другие отмечают, что нефтегазовым компаниям не выгодно появление трубного монополиста. Они понимают, что если на российском рынке останется один поставщик в лице ТМК, то через определенное время он будет диктовать им цены. Учитывая международную обстановку и кампанию по импортозамещению, нефтегазовым компания будет сложно импортировать трубы.

Руководство ТМК, совместно с Фондом развития трубной промышленности (ФРТП), смогут защитить внутренний рынок методами тарифного и нетарифного регулирования. Если такое произойдет, то "перекроют кислород" нефтегазовым компаниям в части импорта, ограничив их коридор возможностей закупками труб в одной трубной компании. Ну и по тем ценам, по которым захочет им продавать трубная компания. Понимая это, отмечают эксперты, нефтегазовые компании будут поддерживать ОМК.

Ижорский трубный завод и Загорский трубный завод производят в основном нефте- и газопроводные трубы. Ижорский трубный завод поставляет эти трубы Транснефти, Роснефти и Газпрому, а Загорский завод практически полностью ориентирован на Газпром. Остальные игроки на российском трубном рынке менее значимы, поэтому эксперты их не берут в расчет. Не исключено, что нефтегазовые компании попытаются расширить номенклатуру Ижорского и Загорского заводов, способствуя освоения ими обсадной, насосно-компрессорной и бурильной трубы. В любом случае, отмечают эксперты, заказчики понимают, что каналы импорта могут быть перекрыты, поэтому не станут класть яйца в одну корзину. Один из возможных сценариев —- раздел рынка между ТМК и ОМК, при котором ТМК будет заниматься бесшовными, а ОМК — сварными трубами.

Конкуренция на рынке труб OCTG (oil country tubular goods) обостряется.

https://www.tek-all.ru/news, 29 марта