КАДРЫ ТРУБНОЙ ОТРАСЛИ - НОВАЯ ВОЛНА.

Генеральным директором ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) и АО «Первоуральский новотрубный завод» (ПНТЗ) стал генеральный директор ТМК Игорь Корытько. Борис Коваленков, занимавший ранее указанные должности, продолжит свою профессиональную деятельность в компании. Первым заместителем генерального директора – операционным директором ЧТПЗ и ПНТЗ станет первый заместитель гендиректора – главный инженер ТМК Вячеслав Попков. Объявлено также о кадровых назначениях в коммерческом блоке после вхождения в состав ТМК предприятий Группы ЧТПЗ. Пост заместителя генерального директора по коммерции сохранит Андрей Пархомчук. Он будет отвечать за организацию сбытовой и закупочной деятельности, транспортную логистику и развитие бизнеса компании с учетом новых активов. Заместителем генерального директора по маркетингу будет назначен Владимир Оборский, ранее занимавший должность заместителя генерального директора ТМК по продажам. Он будет курировать маркетинг, выставочную деятельность и взаимодействие с ключевыми партнерами.

Объединенный сбытовой блок в должности директора по продажам будет возглавлять Денис Приходько, занимавший ранее должность коммерческого директора ПАО «ЧТПЗ». Блоком по снабжению и логистике будет руководить Алексей Тальников, бывший ранее в должности директора по закупкам и логистике ПАО «ЧТПЗ».

Управляющим директором ПНТЗ станет Владимир Топоров, занимавший должность технического директора Северского трубного завода (СТЗ), входящего в ТМК. Управляющим директором ЧТПЗ и генеральным директором предприятий АО «СОТ» и ООО «ЭТЕРНО» станет Валентин Тазетдинов. Руководителем группы компаний «Мета» будет назначен Фагим Валеев. АО ТД «Уралтрубосталь» продолжит возглавлять Алексей Смирнов, ООО «ЧТПЗ. Трубный сервис» — Евгений Гаас.

«При выработке кадровых решений мы руководствуемся максимально гибким подходом, чтобы сохранить все сильные стороны руководства ТМК и ЧТПЗ и получить максимальную синергию от присоединения к нашей команде профессионалов высочайшего уровня. Наша задача в том, чтобы объединенная группа была первой в мире не только по объемам производства, но и по таким показателям, как финансовая результативность, эффективность производства, уровень внедрения цифровых технологий, использование передовых управленческих практик, экологичность и социальная ответственность бизнеса», — сказал председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский. Новость отТМК. 25 марта