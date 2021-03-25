ВЫЗОВ 2021. На конец марта стоимость металлов (стали, алюминия, меди) в 1,5–2 раза превышает уровень на март 2020 года

Со второй половины прошлого года цены на различные виды металлов подогревал ажиотажный спрос Китая, а также, судя по всему, переформатирование глобальной экономики на удаленный режим, что повысило востребованность соответствующего оборудования. «Рост цен как в металлургическом производстве, так и в сфере добычи металлических руд, безусловно, внушительный. В самом начале пандемии коронавируса, на фоне первых карантинных ограничений, металлурги подняли цены на 10–15%. Основная причина тут – это ослабление рубля. Вслед за производителями цены повысили предприятия металлообработки. С апреля 2020 года спрос на металлы стал серьезно падать, но уже летом рынок начал оживать. В первую очередь закупки увеличились за счет активно восстанавливающейся экономики Китая. Уже в июне цены достигли мартовского уровня, их динамика стабильно пошла вверх. При этом и спрос на внутреннем рынке также стал расти», – пояснил доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

По состоянию на конец марта стоимость некоторых видов металла – в частности, стали, алюминия, меди – примерно в 1,5–2 раза превышает уровень на аналогичную дату 2020 года, свидетельствуют сводки Лондонской биржи металлов. Основной рост цен начался во второй половине прошлого года. И он быстро отразился на отечественных производителях.

По Росстату, цены производителей в металлургическом производстве в феврале превысили значение февраля 2020-го более чем на 30%, а в сфере добычи металлических руд – почти на 70%. «В России отдельные позиции подорожали в два раза, металлолом – на 35%, арматура – на 50%», – отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. В прошлом году вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал о жалобах застройщиков по поводу роста цен на арматуру в декабре более чем на 40%.

Еще более парадоксальным может показаться тот факт, что рост цен на металл, который имеет настолько сложную и длинную предысторию, связанную с факторами, находящимися за рамками влияния российского правительства, ставит под удар даже реализацию нацпроектов. «Рост стоимости металлов может привести к необходимости пересмотра финансовых параметров нацпроектов. Или государству необходимо будет фиксировать цены, договариваясь с производителями», – отметил управляющий директор компании «Универ Капитал» Артем Лютик. В случае строительства можно ожидать увеличения сметы, уменьшения количества проектов в работе или перехода на более дешевые расходные материалы, отметила старший аналитик центра «Альпари» Анна Бодрова. При этом она уточнила, что скорее всего издержки оплатит потребитель: «Если это строительство жилья, то через цену квадратного метра. Если это коммерческая недвижимость, то через стоимость аренды».

Независимая газета, 25 марта (в сокращении)