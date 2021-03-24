СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ.

Основное производство ООО «ТМК-ЯМЗ» состоит из электросталеплавильного и сортопрокатного цехов, объединённых в единый литейно-прокатный комплекс. Современное электросталеплавильное производство – это электропечь нового поколения, оснащённая трактом подачи шлакообразующих и ферросплавов, системой подачи порошковых материалов; агрегат печь-ковш, позволяющий на конечной стадии подготавливать металл к разливке, рафинировать, легировать в узких пределах и модифицировать сталь; двухручьевая машина непрерывного литья заготовок радиального типа (МНЛЗ), предназначенная для получения заготовки со стабильным качеством боковой поверхности и макроструктуры.

По материалам tmkymz.ru, 24 марта

