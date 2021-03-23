РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ И СДТ НА МАРТ 2021 ГОДА (итоги опроса нефтегазовых компаний России и Казахстана)

По просьбам нефтяников и газовиков принято решение сформировать отдельный рейтинг по основной номенклатуре трубной продукции. По итогам опроса нефтегазовых компаний (протокол ПР-35 от 19.03.2021 прилагается) и сформирован рейтинг производителей трубной продукции.
Трубы НКТ (НКТВ)
Победитель:
АО «Первоуральский новотрубный завод» (группа «ЧТПЗ», ТМК)
Претенденты:
АО «Синарский трубный завод» (ПАО «ТМК»)
ООО «Ижорский трубопрокатный завод» (АО «СПГ»)
ОАО«Газпромтрубинвест» (Волгореченский трубный завод)
Зарубежный производитель
Победитель:
ТОО «KSP Steel» Республика Казахстан
Претенденты:
ТОО «ТМК-Казтрубпром» (ПАО «ТМК»)
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»
Интерпайп
Tenaris
Voestalpine
Обсадные трубы(бесшовные)
Победитель:
ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (группа «ЧТПЗ», ТМК)
Претенденты:
АО «Первоуральский новотрубный завод» (группа «ЧТПЗ»,ТМК)
АО «Северский трубный завод» (ПАО «ТМК»)
АО «Волжский трубный завод» (ПАО «ТМК»)
АО «Синарский трубный завод»(ПАО «ТМК»)
АО «Таганрогский металлургический завод» (ПАО «ТМК»)
Зарубежный производитель
Победитель:
ТОО «KSP Steel» Республика Казахстан
Претенденты:
ТОО «ТМК-Казтрубпром» (ПАО «ТМК»)
Интерпайп
Tenaris
Voestalpine
Vallourec group
Обсадные трубы(электросварные)
Победитель:
АО «Выксунский металлургический завод» (АО «ОМК»)
Претенденты:
ОАО«Газпромтрубинвест» (Волгореченский трубный завод)
ОАО «Уральский трубный завод» (Уралтрубпром)
Нефтегазопроводные трубы (бесшовные)
Победитель:
АО «Первоуральский новотрубный завод»(группа «ЧТПЗ», ТМК)
Претенденты:
АО «Северский трубный завод» (ПАО «ТМК»)
АО «Синарский трубный завод»(ПАО «ТМК»)
АО «Волжский трубный завод» (ПАО «ТМК»)
АО «Таганрогский металлургический завод» (ПАО «ТМК»)
ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (группа «ЧТПЗ»,ТМК)
Зарубежный производитель
Победитель:
ТОО «KSP Steel» Республика Казахстан
Претенденты:
Интерпайп
Tenaris
Vallourec group
Трубы нефтегазопроводные (электросварные)
Победитель:
АО «Ижорский трубный завод»(Северсталь)
Претенденты:
АО «Северский трубный завод» (ПАО «ТМК»)
АО «Выксунский металлургический завод» (АО «ОМК»)
АО «Таганрогский металлургический завод» (ПАО «ТМК»)
ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (группа «ЧТПЗ»,ТМК)
ОАО«Газпромтрубинвест» (Волгореченский трубный завод)
ОАО «Уральский трубный завод» (Уралтрубпром)
АО «Альметьевский трубный завод» (АО «ОМК»)
АО «Загорский трубный завод»
ЗАО «Волгопромкомплект»
Зарубежный производитель
Победитель:
Tenaris
Претендент:
Интерпайп
Бурильные трубы
Победитель:
ООО «Пермская компания нефтяного машиностроения» (ООО «ПКНМ»)
Претенденты:
ПАО «Мотовилихинские заводы»
АО «Синарский трубный завод» (ПАО «ТМК»)
АО «Таганрогский металлургический завод» (ПАО «ТМК»)
Зарубежный производительNOV Grand Prideco
Услуги по нанесению антикоррозионного
покрытия на трубы НГП
Победитель:
АО «Выксунский металлургический завод» (АО «ОМК»)
Претенденты:
АО«Ижорский трубный завод»(Северсталь)
ООО «Трубопласт» (ПАО «ТМК»)
АО «Волжский трубный завод» (ПАО «ТМК»)
АО «Альметьевский трубный завод» (АО «ОМК»)
ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (группа «ЧТПЗ», ТМК)
АО «Первоуральский новотрубный завод»(группа «ЧТПЗ», ТМК)
ООО «Полимерстрой»
ООО «Завод СТИ»
АО «Загорский трубный завод»
ООО «Ланкор»
ООО «Нефтесервис-НОРД»
АО «ТМК НГС-Нижневартовск»
ООО «ТМС-Трубопроводсервис»
ООО «Стройизоляция»
ООО «ЮКОРТ»
ООО «ИЗИ»
БМЗ ПАО «Татнефть»
www.tek-r.ru, 23 марта (в сокращении)