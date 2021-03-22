В России сформировался национальный лидер по производству высокотехнологичной трубной продукции, нацеленный на обеспечение энергетической безопасности России и решение стратегических задач по импортозамещению и развитию инфраструктурных проектов в ТЭК

19 марта в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Председателя Совета директоров ТМК Дмитрия Пумпянского. В ходе встречи руководитель ТМК рассказал Алексею Миллеру об итогах сделки по приобретению ряда активов ЧТПЗ, в результате которой сформировался национальный лидер по производству высокотехнологичной трубной продукции, нацеленный на обеспечение энергетической безопасности России и решение стратегических задач по импортозамещению и развитию инфраструктурных проектов в отечественном ТЭК. Стороны обсудили вопросы долгосрочного взаимодействия и реализации задач, стоящих перед российской нефтегазовой отраслью и, в частности, перед ПАО «Газпром». Речь шла о комплексном удовлетворении спроса «Газпрома», начиная от труб для строительства скважин и транспортировки углеводородов, заканчивая услугами по техническому, сервисному и ремонтному обслуживанию на протяжении всего жизненного цикла поставляемой трубной продукции.

ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более 80 странах мира. ТМК поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг по термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию и ремонту труб. Компания совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Русского научно- исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК обращаются на Московской бирже.

Сайт ТМК, 19 марта