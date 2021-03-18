ПАНДЕМИЯ-2021. Газпром нефть начала поэтапное возвращение сотрудников с дистанционного режима работы.

Отмечается, что одновременно с возвращением сотрудников на работу компания проводит вакцинацию от COVID-19.

Уже более 1/3 сотрудников привились. В офисы вернулись около 70% специалистов всех предприятий компании.

Вернуться можно только с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. На нефтепромыслах Газпром нефти был введен специальный порядок для сотрудников после вакцинации. Если есть антитела и отрицательный ПЦР-тест, можно заехать на вахту «в обход» буферного терминала. Для профилактики распространения вируса на НПЗ компании ввели системы бесконтактной передачи смен. Цифровые пропуска сотрудников синхронизировали с корпоративной системой контроля здоровья персонала HealthCheck. На объекты доступ открыт только для сотрудников без признаков заболевания и при наличии у них актуального отрицательного теста на COVID-19 или сертификата о вакцинации.

Автор: А. Шевченко, Neftegaz.RU, 18 марта