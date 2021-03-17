В периметр сделки вошли производственно-сбытовые и сервисные активы, ломозаготовка и переработка, а также иные активы, связанные с деятельностью трубно-магистрального дивизиона ПАО «ЧТПЗ». Нефтесервисный дивизион ГК «Римера» в периметр сделки не вошел. ТМК ожидает получения существенного синергетического эффекта, в том числе за счет оптимизации загрузки мощностей и логистических расходов, а также расширения ассортимента выпускаемой продукции и роста операционной эффективности бизнеса. Владельцам оставшихся 13,46% акций ПАО «ЧТПЗ» будет выставлена оферта в соответствии с российским законодательством. Финансовыми консультантами ПАО «ТМК» выступили J.P. Morgan, Альфа-Банк и Московский Кредитный Банк, юридическим консультантом – Latham&Watkins, консультантом по налоговым и финансовым вопросам – PWC. Со стороны Андрея Комарова финансовым консультантом сделки выступил CitiBank, в качестве юридического советника – международная юридическая фирма Dentons.

Письмо в МЦ ТПА, 16 марта