Трубный рынок: большие перемены и низкая капитализация трубных компаний в сравнении с мировыми лидерами (ниже в 15 раз)

Низкая рыночная стоимость российских трубных компаний (равно и других металлургических/машиностроительных компаний), на мой взгляд, имеет три составляющих:

§ геополитические (основная причина) - ограничение доступа российских компаний в фондовый рынок США, где финансовые масштабы больше, чем стократно превышает российские;

§ основные бенефициары российских трубных (ровно так же и других металлургических компаний) стремятся единолично владеть долей ≥70%, что сводит на нет для миноритарных акционеров вилять на любые решения компаний;

§ большую часть операционной деятельности российских трубных компаний составляет продукция с низкой добавочной стоимостью.

У той же ТМК нет рычагов для устранения геополитических составляющих разницы в рыночной капитализации в 15 раз. Будем надеяться, что ТМК практически получив карт-бланш на трубном рынке России, сориентируется на продукцию с высокой добавленной стоимостью. Для этого ТМК есть все технологические возможности".

https://www.tek-all.ru, 15 марта (в сокращении)