На трубном рынке продолжаются изменения.

В состав ОМК входят шесть крупных предприятий металлургической и машиностроительной отраслей: Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», Нижегородская область), Альметьевский трубный завод (АО «АТЗ», Республика Татарстан), завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», Челябинская область), Благовещенский арматурный завод (АО «БАЗ», Республика Башкортостан), Чусовской металлургический завод (АО «ЧМЗ», Пермский край), завод «Белэнергомаш» (Белгородская область), одна из крупнейших в стране вагоноремонтных компаний, металлосервисная и торговая сети. Объединенная металлургическая компания обеспечивала следующие трубопроводные проекты: «Сила Сибири», «Северный поток», «Джубга-Лазаревское-Сочи», «Восточная Сибирь-Тихий океан», «Бованенково-Ухта», «Средняя Азия-Китай», «Южный коридор», «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», «Балтийская трубопроводная система», «Заполярье-Пурпэ», «Северный поток - 2». Среди основных потребителей продукции ОМК – ведущие российские нефтегазовые компании: Газпром, Транснефть, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, и другие. ОМК поставляет продукцию в более чем в 20 стран мира. Несмотря на кризис ОМК в 2020 году увеличила реализацию продукции на региональном рынке почти на 10%.

Торопов Сергей Сергеевич - генеральный директор ОМК Пришел в ОМК в качестве управляющего директора Вагонной ремонтной компании в январе 2020 года. Развитие карьеры до ОМК: - июль 2018-январь 2020 управляющий директор по производству бумаги Сегежского целлюлозно-бумажного комбината («Сегежа-Групп»/«АФК-Система») - апрель 2017-июнь 2018 - операционный директор Загорского трубного завода - 2004-2016 - руководящие должности в «Северстали», в том числе в 2013-2016 - генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь». Трудовой путь начал в должности оператора стана. Родился в 1972 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет со специальностями «обработка металлов давлением» и «менеджмент организации».

https://www.tek-all.ru, 12 марта