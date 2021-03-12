ТМК, ЧТПЗ И ФАС МЕНЯЮТ РЫНОК ТРУБ И ТРУБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ТПА: МСА, СОТ, ЭТЕРНО, РАКИТЯНСКИЙ АЗ, ОРСКИЙ МЗ....)

ФАС предписала ТМК продать часть активов в рамках сделки по покупке ЧТПЗ. Речь идет о продаже в течение 18 месяцев мощностей по выпуску 500 тыс. тонн бесшовных труб. По мнению собеседников "Ъ”, выполнить это требование будет сложно. ФАС, одобряя ходатайство ТМК о покупке трубных активов ЧТПЗ, впервые при контроле за экономической концентрацией на рынках металлопродукции выставила структурные условия, сообщил "Ъ” представитель службы. В заявлении ФАС говорится, что сделка при определенных условиях может привести к ограничению конкуренции как на рынке труб большого диаметра, так и на рынке бесшовных труб. «С учетом предоставленных компанией обоснований по ст. 13 закона о защите конкуренции и взятых на себя обязательств по совершенствованию производства, в том числе разработке новых видов продукции, сделка была согласована с одновременной выдачей предписания. Таким образом, совместная доля объединенной компании на рынке бесшовных труб, по расчетам Газпромбанка, может составить 67%. По словам источника "Ъ”, ФАС выдала предписание продать часть бизнеса бесшовных труб. Общее производство труб ТМК в 2020 году составило 2,8 млн тонн, ЧТПЗ — 1,4 млн тонн. На рынке до последнего не верили, что ФАС одобрит столь крупное слияние. Об этом, в частности, говорил в интервью "Ъ” в декабре 2020 года основной владелец ОМК Анатолий Седых. Источник "Ъ”, знакомый с ситуацией, уточняет, что ФАС выдвинула условия продать мощности на 500 тыс. тонн труб. По его мнению, это почти невыполнимое условие.

«Во-первых, сама структура активов группы не предполагает четкого разделения на бесшовные трубы и прочие трубы. И у ЧТПЗ, и у ТМК единые производственные комплексы — как их продать? Невозможно в рамках одной производственной площадки или цеха поставить перегородку»,— говорит он. По мнению собеседника "Ъ”, гипотетически можно продать Синарский трубный завод, который выпускает примерно 300 тыс. тонн бесшовной трубы в год. Однако это позволит лишь частично выполнить предписание ФАС. Другой вариант — продажа хронически убыточного «Тагмета», который в 2019 году выпустил 610 тыс. тонн труб, из них 411 тыс. тонн бесшовных. В последнем случае «получится, что группа "очистится” от неэффективных активов, оставив себе эффективные», говорит источник "Ъ”.

Предписание ФАС не содержит четких санкций в случае, если ТМК не продаст активы в указанный срок. Теоретически в случае невыполнения предписания регулятор может «развернуть» сделку. Однако на практике ФАС порой снисходительно относится к подобным случаям при условии, что компания демонстрирует попытки продать активы. Так, «Роснефть» после покупки ТНК-ВР в 2013 году получила предписание продать более сотни АЗС. Компания выставила их на тендер, но за два года сумела продать лишь 14 штук, не выполнив предписание ФАС. Однако никаких реальных последствий это не имело.

СМИ Коммерсант, Евгений Зайнуллин, 11 марта (в сокращении)