КУЗНИЦА ТПА.

Используются такие заготовки в самых разных отраслях промышленности – энергомашиностроении, судостроении, АЭС и других. Мы завершили важный этап освоения кованой заготовки, – рассказал начальник службы качества ООО «СКТ» Илья Гурин. – На сей раз освоено производство поковки в виде втулки с сформированным центральным отверстием диаметром 385 миллиметров. Процесс изготовления подобных заготовок методом свободной ковки является как минимум не простым и требует определенного навыка и технической подготовки. Первые изделия данного вида мы успешно выполнили для «Уральского завода тяжелого машиностроения».Напомним, завод «СКТ» входит в Промышленную группу КОНАР и введен в эксплуатацию в декабре 2020 года. Поковки ООО «СКТ» обладают высокими характеристиками качества и используются для деталей, работающих, в том числе, в экстремальных средах. Выпускаемая на «СКТ» продукция сокращает импортозависимость, усиливает позиции РФ в тяжелом машиностроении.

Сайт ПГ КОНАР, 9 марта