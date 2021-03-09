ТМК ПОКУПАЕТ ЧТПЗ (ГРУППА РИМЕРА) И СТАНЕТ СОБСТВЕННИКОМ БОЛЕЕ 10 АРМАТУРНЫХ И НАСОСНЫХ ЗАВОДОВ

Владелец 86,5% Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрей Комаров приобрел у ЧТПЗ ООО "РИМЕРА-АЛНАС". При этом Комаров выступил в сделке, как физическое лицо. Итогом сделки стало то, что Андрей Комаров становится владельцем 99,9% пакета акций АО "Римера" и единственным участником ООО "Римера-АЛНАС". В свою очередь ФАС России выдал ходатайство Трубной металлургической компании (ТМК) о покупке Челябинского трубопрокатного завода. На трубном рынке предстоят большие перемены. Группа "Римера" управляет заводом "Алнас" (Альметьевский завод погружных насосов, Татарстан), который выпускает важнейшую для нефтедобычи продукцию. В СССР это было крупнейшее предприятие, доминирующее на рынке, но затем его потеснили заводы "Борец" и "Новомет". Сегодня доминирует на этом рынке завод "Борец", который побеждал в рейтинге поставщиков нефтегазового комплекса, создаваемом на основе опросов нефтяных компаний. Кроме того, "Римера" управляет заводом "Ижнефтемаш" (Ижевский завод нефтяного машиностроения, Удмуртия", который выпускает широкий спектр нефтегазового оборудования. В целом, по мнению экспертов, вхождение отдельных заводов в холдинг "Римера", которое произошло еще при министре Викторе Христенко, не дало ожидаемого импульса развитию предприятий.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, Складской комплекс ЧТПЗ, осуществляющий реализацию трубной продукции Группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования «СОТ», «ЭТЕРНО», MSA (Чехия). Трубная металлургическая компания (ТМК) — российская металлургическая компания, крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Российские производственные предприятия ТМК: Волжский трубный завод (Россия, Волжский), Северский трубный завод (Россия, Полевской), Синарский трубный завод (Россия, Каменск-Уральский), Таганрогский металлургический завод (Россия, Таганрог), Орский машиностроительный завод (Россия, Орск), ТМК-Казтрубпром (Казахстан, Уральск), ТМК-ИНОКС (Россия, Каменск-Уральский), ТМК-КПВ (Россия, Полевской), ООО «Парус» (Россия, Ярцево), Ракитянский арматурный завод, (Ракитное, Белгородская область), Гусь-Хрустальное ремонтно-техническое предприятие (Гусь-Хрустальный, Владимирская область).

Источник: https://www.tek-all.ru/news/, 6 марта