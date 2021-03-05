5 марта 2021 года – юбилейная дата, 60 лет со дня рождения Александра Павловича Епишова – советского и российского инженера-изобретателя, основателя компании «ИЛЬМА». Александр Павлович ушёл из жизни после тяжёлой болезни в январе 2019 года. Благодаря А.П. Епишову ИЛЬМА опередила время и стала законодательницей тенденций на российском и даже мировом рынке промышленных уплотнений. Последователи Александра Павловича, работавшие с ним долгие годы, продолжают его дело и развивают его идеи в области уплотнительной техники.

История ИЛЬМЫ началась в 1994 году, когда на российском рынке появились первые уплотнения, разработанные группой молодых инженеров под руководством Александра Епишова. Тогда в опытную эксплуатацию на одну из ТЭЦ Санкт-Петербурга были переданы инновационные комбинированные прокладки для водоуказательных приборов котельного агрегата. Результаты использования оказались столь впечатляющими, что за последующие три года все электростанции «Ленэнерго» перешли на использование этих инновационных уплотнений. С самого момента основания была определена миссия ИЛЬМЫ: предоставить заказчикам уникальные решения в области герметизации, основанные на использовании мирового опыта, передовых технологий и безопасных материалов.

Шли годы, а инженеры ИЛЬМЫ, реагируя на потребности заказчиков, изобретали новые уплотнения, патентовали свои разработки. Всё оборудование для производства фирменных уплотнений под марками ИЛЬМА® и ГраФлан® разрабатывалось и изготавливалось собственными силами.

Заказчиками компании становились лидеры топливно-энергетического комплекса, предприятия нефтепереработки, химии и металлургии, а за ИЛЬМОЙ закрепилась репутация инновационного лидера российской уплотнительной техники, достойного представителя петербургской инженерной школы. Глобальный взгляд на развитие уплотнительной техники, как части мировой промышленности, новаторские подходы к решению вопросов заказчиков, повышению надёжности разъёмных соединений оборудования, поддержанию промышленной и экологической безопасности производства - всё это определило дальнейшее развитие ИЛЬМЫ в партнёрстве с мировыми лидерами уплотнительной техники.

Сегодня ИЛЬМА - современная динамичная компания, обладающая научно-техническими ресурсами для создания и развития инновационных решений в области уплотнительной техники, а также современной производственной базой. В структуру компании входит сервисный центр, задачей которого является оперативное выполнение заказов. В Учебном центре ИЛЬМЫ в рамках проекта «Школа герметизации» проходят обучение десятки технических специалистов, которые занимаются вопросами подбора и расчёта уплотнений, а также сборкой и обслуживанием разъёмных герметичных соединений. ИЛЬМА - единственная российская компания на рынке уплотнительной техники, которая ежегодно проходит аудит проходит аудит интегрированной системы менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001 и ISO 14001 с привлечением международных экспертов TÜV.

Справочная информация:

Александр Павлович Епишов (05.03.1961 – 04.01.2019) - основатель компании «ИЛЬМА» и её руководитель в 1994-2019 г.г. Является автором более 50-ти изобретений в области уплотнительной техники. Уплотнения, разработанные Александром Павловичем и сотрудниками компании под его руководством, выпускаются под марками ИЛЬМА® и ГраФлан® и успешно применяются лидерами российской промышленности и энергетики.