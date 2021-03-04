ИЛЬМА — единственный официальный дистрибьютор трубопроводной арматуры Klinger в РФ и странах Таможенного союза

Преимущества работы с официальным дистрибьютором:

· Гарантировано оригинальное происхождение и высокое качество продукции, что подтверждается паспортами и сертификатами — заказчик полностью защищён от получения контрафактной и некачественной продукции.

· Системы менеджмента качества и экологического менеджмента как производителя, так и дистрибьютора, сертифицированы на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 — заказчик получает оптимально подобранное решение в максимально короткие сроки.

· Экспертная поддержка на всех этапах работы с оборудованием: при подборе, установке и обслуживании трубопроводной арматуры Klinger — поддержка заказчиков осуществляется как дистанционно, так и по месту эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНОВ KLINGER KVN

PN: 16/40/63 Class 150/300

DN (NPS): 15–200 (1/2"– 8")

Температура: -85 °C +400 °C

Герметичность: класс А

В поршневых клапанах Klinger KVN вместо обычного седла с затвором используется цилиндрический поршень и два уплотнительных кольца. Такое техническое решение обеспечивает превосходные эксплуатационные характеристики и преимущества этой трубопроводной арматуры перед аналогами:

УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ

· Открытие/закрытие клапанов Klinger не требует больших усилий. · Независимо от DN клапана, движение штока плавное и равномерное.

· На клапанах DN65-200 давление под поршнем и под крышкой выровнено (поршень разгружен).

· Клапан можно устанавливать в любом положении (при соблюдении рекомендаций по предпочтительному направлению потока среды).