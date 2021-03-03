Челябинский Завод шаровых кранов «АЛСО» вступил в Ассоциацию Производителей Газового Оборудования

Одно из важнейших направлений деятельности Завода «АЛСО» – это производство запорной арматуры для систем газораспределения и газопотребления. Областью интересов АПГО является целостное и гармоничное развитие строительства и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. С целью консолидации усилий в области данного социально значимого сектора экономики Завод «АЛСО» вступал в Ассоциацию Производителей Газового Оборудования. Совместная работа Завода «АЛСО» и АПГО будет направлена на модернизацию нормативно-технической и нормативно-правовой базы газораспределения, жесткую конкуренцию с зарубежными производителями, а также противодействие недобросовестной конкуренции со стороны производителей некачественной и контрафактной продукции.

Сайт АЛСО, 2 марта

