АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания 25.03.2021 года в 13.00 часов в очном порядке.

Инициатор созыва собрания – Совет директоров. Собрание проводится по месту нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Машиностроителей, 1/7. Начало регистрации участников собрания в 12.00 часов 25.03.2021 года. Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Усть-Каменогорский арматурный завод», будет составлен на основании данных реестра держателей акций по состоянию на 15.03.2021 года. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 1) О заключении сделок гражданско-правового характера с ООО «Московская торгово-промышленная компания». 2) Переизбрание состава Совета директоров. В случае если первое собрание не состоится, повторное назначено на 29.03.2021 года, в то же время и по тому же адресу. С материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Машиностроителей, 1/7, либо получить информацию по телефону: 8 (7232)70-13-22. Обращаем Ваше внимание, что акционер имеет возможность принять участие в собрании дистанционно. О способе своего участия в собрании (явка либо дистанционно) необходимо не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до момента регистрации направить уведомление путем электронного сообщения на e-mail: info@ukaz.kz, либо известить телефонограммой, факсом по телефонам 8(7232)70-13-22, 23-10-85, 23-11-83, либо иным другим доступным способом, позволяющим зафиксировать данное уведомление.

Сайт УКАЗ, 26 февраля