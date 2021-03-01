Vexve расширяет свои производственные мощности в Санкт-Петербурге и начинает производство дисковых затворов DN 300–1000 в 2021 году.

Ведущий мировой производитель запорной арматуры для централизованного отопления и охлаждения Vexve Oy продолжает свой рост на международном рынке. Компания расширяет ассортимент выпускаемой в Санкт-Петербурге продукции для того, чтобы соответствовать нуждам местных потребителей и сократить сроки поставки продукции. Ассортимент сварных и фланцевых шаровых кранов расширяется до размера DN 800. Также в России начинается производство дисковых затворов размеров DN 300–1000. Продукция, производимая в Санкт-Петербурге, отвечает высоким стандартам качества Vexve и требованиям как российского, так и европейского рынка. Изготовленная в России продукция, предназначена для продажи в странах, входящих в Таможенный союз ЕАЭС

Сайт Vexve Oy, 16 февраля