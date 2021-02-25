АЛСО: получен сертификат ГАЗСЕРТ. Шаровые краны ALSO успешно прошли все испытания, предусмотренные Системой добровольной сертификации ГАЗСЕРТ

Положительные результаты испытаний и анализа состояния производства послужили основанием для выдачи ООО «АЛСО» сертификата соответствия ГАЗСЕРТ №ЮАЧ1.RU.1406.Н.00033. Срок действия: с 10.02.2021 по 09.02.2024.
«ПРОДУКЦИЯ: Краны шаровые «ALSO» серии GAS DN10-600, PN 1,6-4,0 МПа, выпускаемые по ТУ 3742-001-91358894-2010 «Краны шаровые «ALSO» DN10-600. Технические условия». Серийный выпуск. СООТВЕТСВУЕТ ТЕРБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ: СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1-1-2019 «Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Арматура запорная. Краны шаровые для природного газа. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности», ТУ 3742-001-91358894-2010 «Краны шаровые «ALSO» DN10-600. Технические условия» - говорится в документе.
Сайт АЛСО, 24 февраля