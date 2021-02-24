ДЕНЬ ПАМЯТИ НИКОЛАЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ЗЕЛЕНЦА

14 февраля исполнилось бы 46 лет Николаю Анатольевичу Зеленцу, главному идейному вдохновителю Луганского завода трубопроводной арматуры «Маршал». В его день рождения на территории завода «Маршал» был открыт бюст. В торжественной церемонии открытия приняли участие руководители и работники предприятия, родные Николая Анатольевича.

Он был из тех людей, которые все вокруг себя делают ярче и интереснее, одновременно ценят жизнь и невероятно любят рисковать. Все, кто был знаком с Николаем Анатольевичем, сохранят в памяти его невероятные розыгрыши, идеи на грани фола, крепость дружеской руки и умение видеть в каждом мгновении свой особенный ритм жизни. Он жил полной грудью, не откладывая на потом, как будто боясь не успеть. Многодетный отец, верный друг и по-настоящему большой человек.

Именно Николаю Анатольевичу принадлежит сама идея бренда «Маршал», и именно он придумал и фактически своими руками сделал единственный в мире шаровой кран покрытый стразами Swarovski. Он мог сделать еще много для своей семьи, друзей, завода, края… Но трагическая гибель оборвала этот яркий полет.

Николай Анатольевич родился 14 февраля 1975 года в г. Красный Луч (Луганская область). Получил специальность горного инженера-электромеханика в Новочеркасском государственном техническом университете. В 2000-2012 годах был - специалистом по маркетингу, специалистом по расширению рынка, директором по маркетингу Луганского специализированного предприятия противопожарной автоматики и охранной сигнализации «Спецавтоматика» (с 2012 года - Луганский Завод Трубопроводной Арматуры «Маршал»). В 2012-2014 годах - директор и учредитель завода «Набат» по производству пожарной техники. Он всегда был задействован в жизни города, активно участвовал в благотворительных проектах, помощником депутата Верховной Рады Украины от XII созыва Луганска, шеф-редактором районной газеты «Жовтневка». Погиб в конце августа 2014 года в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины.

Мы всегда будем помнить!

Сайт ЛЗТА МАРШАЛ, 19 февраля