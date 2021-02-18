ВМЕСТО ТРУБ АНТИДРОНЫ. ВМЕСТО ЗАДВИЖЕК... ЧТО???

Группа ЧТПЗ совместно с компанией Kaspersky провели пилотные испытания системы противодействия гражданским беспилотникам Kaspersky Antidrone на Челябинском трубопрокатном заводе (входит в Группу ЧТПЗ). Пилотный запуск, целью которого стала проверка программно-аппаратного комплекса в условиях критической инфраструктуры и отработка возможных сценариев защиты от атак беспилотников, прошел над территорией флагманского объекта Белой металлургии — цеха по выпуску труб большого диаметра «Высота 239». Благодаря нейронным сетям и модулю классификации, реализованным в программно-аппаратном комплексе Kaspersky Antidrone, беспилотники были незамедлительно выявлены при попытке пересечения защищенного периметра и принудительно отправлены к точке взлета. В пилотном испытании участвовал новейший вариант системы Kaspersky Antidrone c интегрированным модулем радиочастотного обнаружения от Rohde & Schwarz. Такой комплекс позволяет обнаружить БПЛА (беспилотные летательные аппараты) на расстоянии до 4 000 метров, определить его модель, локализовать местоположение пилота и передать данные в интерфейс. Система может работать автономно и начинать обнаружение с момента включения беспилотника. При попытке пересечения дроном защитного периметра вред аппарату не причиняется: модуль нейтрализации радиосигнала блокирует связь дрона с пультом управления и заставляет его вернуться к точке старта или совершить мягкую посадку в месте потери связи с оператором.

https://chelpipe.ru/, 17 февраля