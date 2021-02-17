ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ РАЗЪЁМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ И МОНТАЖУ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

Научно-производственная компания «ИЛЬМА» продолжает развивать проект «Школа герметизации» (School of Sealing), в рамках которого технические специалисты из разных отраслей проходят обучение системному подходу к вопросам герметизации разъёмных соединений оборудования. В рамках семинаров обсуждаются актуальные темы, в частности – тенденции на мировом рынке уплотнительной техники, подбор уплотнений по параметрам эксплуатации, методы и расчёт уплотнений в современных программах, а также опыт применения уплотнений в различных отраслях. В 2021 году ИЛЬМА переводит проведение семинаров в онлайн формат, что позволит привлекать большее количество слушателей. Также в программу вебинаров будут добавлены модули по трубопроводной арматуре.

Обучение будет осуществляется по предварительным заявкам, количество мест на вебинарах ограничено. Заявку на участие в вебинаре направлять на почту: pr@ilma-sealing.com

ПРОГРАММА

10:00 – 10:20 Вступительное слово. Представление экспертов. Презентация научно-производственной компании «ИЛЬМА» – производителя и поставщика высокоэффективных уплотнений З.В. Демишина, Заместитель генерального директора по внешним связям, ИЛЬМА

10:20 – 11:00 Факторы, влияющие на герметичность разъёмных соединений Л.В. Докучаева, Ведущий конструктор, ИЛЬМА

11:00 – 11:40 Рекомендации по выбору и монтажу уплотнительных изделий на примере номенклатуры компании «ИЛЬМА» Л.В. Докучаева, Ведущий конструктор, ИЛЬМА

11:40 – 12:00 Ответы на вопросы участников вебинара.

Письмо в МЦ ТПА, 17 февраля