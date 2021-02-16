ОМК (включает АО БАЗ) сообщает об изменениях в структуре управления и новых назначениях с 10 февраля

Генеральным директором АО «ОМК» с 10 февраля 2021 года назначен Сергей Торопов, ранее возглавлявший Вагоноремонтную компанию (АО «ВРК-3», входит в состав ОМК). Управляющим директором АО «ВРК-3» назначен Дмитрий Романов, до этого занимавший должность директора по производству Вагоноремонтной компании ОМК.

Наталья Еремина, занимавшая пост председателя правления с 2017 года, назначена президентом ОМК. При ее участии компания реализовала несколько крупных проектов, консолидировала новые предприятия, достигла высокого уровня развития культуры и безопасности производства. Ежегодно компания вкладывала около 2 млрд руб. в развитие регионов и защиту окружающей среды. Сейчас Наталья Еремина сосредоточится на стратегической задаче по развитию бренда ОМК и укреплении репутации компании. В составе совета директоров под председательством Анатолия Седых продолжат работу Сергей Торопов, Наталья Еремина, Дмитрий Чернышев, Петр Трушин и Анастасия Полетаева.

В подчинении генерального директора ОМК будут восемь отраслевых бизнес-единиц, которые компания сформировала в конце 2020 года с учетом стратегического фокуса на развитие лучших продуктов и сервисов для клиентов.

«При всей важности структуры компании самым главным для нас остаются люди, которые работают в ОМК, их профессионализм и вовлеченность. Хочу поблагодарить Наталью Константиновну за работу, особенно в непростой период пандемии. Сергей Торопов работает в компании больше года и очень хорошо себя зарекомендовал как профессиональный и инициативный руководитель. Под его управлением вагоноремонтная компания ОМК сделала большой шаг вперед с точки зрения качества управления, а самое главное — повышения эффективности. Уверен, он справится с аналогичными задачами в ОМК в целом», — прокомментировал изменения председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых.

СПРАВКА Сергей Торопов родился в 1972 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальностям «Обработка металлов давлением» (1995) и «Менеджмент организации» (2001). Имеет ученую степень МВА в NBS University of Northumbria (Newсastle). В ОМК Сергей Торопов работает с февраля 2020 года, ранее возглавлял Вагонную ремонтную компанию (АО «ВРК-3»). Трудовой путь в металлургии Сергей Торопов начал в 1995 году на Череповецком металлургическом комбинате с должности оператора стана горячей прокатки. В компании «Северсталь» с 2004 года занимал руководящие должности, в 2013-2016 гг. возглавлял дивизион «Северсталь Российская сталь». Занимал должности операционного директора Загорского трубного завода (2017-2018 гг.) и управляющего директора по производству бумаги Сегежского целлюлозно-бумажного комбината («Сегежа-Групп»/«АФК-Система», 2018 г. – январь 2020 г.).

Сайт ОМК, 10 февраля