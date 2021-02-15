ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ объединяет Волгоградский завод нефтяного машиностроения и Котельниковский арматурный завод с основными типами продукции – реакторы, колонны, сепараторы, емкости, теплообменники, насосы и трубопроводная арматура.

10 февраля, на площадке Волгограднефтемаш состоялось заседание, посвященное цифровому развитию предприятия. В рабочей группе мероприятия, помимо руководства промышленных предприятий Волгограда, приняли участие глава комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области Стрельцова Наталья Валерьевна, директор Фонда «Перспективное развитие Волгоградской области» Дубовик Владимир Владимирович и председатель комитета Волгоградской областной Думы по промышленной политике, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Шарифов Руслан Вагитович. Основными вопросами повестки дня заседания были цифровизация промышленных предприятий и оказание господдержки для внедрения в производство автоматизированных систем и передовых технологий. Для ознакомления с производственными возможностями предприятия и ассортиментом выпускаемой продукции для участников мероприятия была проведена экскурсия по заводу. Цифровизация позволит предприятию выпускать продукцию с наименьшей себестоимостью и, соответственно, более высокой рентабельностью. «Наша цель — повышение производительности труда. Цифровизацию мы рассматриваем как инструмент для решения данной задачи, чтобы повысить нашу эффективность и конкурентоспособность на рынке. За каждый заказ сегодня надо бороться, от внедрения цифровых технологий зависит повышение рентабельности, снижение себестоимости», — подчеркнул генеральный директор ОАО «Волгограднефтемаш» Николай Игоревич Новиков. Отличительной особенностью производства предприятия является возможность выпуска крупногабаритного и тяжеловесного оборудования в полной заводской готовности. Это исключает необходимость дальнейшей досборки оборудования на монтаже и позволяет значительно сократить срок его ввода в эксплуатацию. Оборудованием, изготовленным ОАО "Волгограднефтемаш" оснащены практически все газодобывающие, газотранспортные и нефтегазоперерабатывающие предприятия России и стран СНГ. Технические и производственные возможности завода, высококвалифицированные рабочие и инженерные кадры, применение новейших технологий позволяют создавать сверхгабаритные толстостенные аппараты, которые сегодня наиболее востребованы на рынке оборудования для нефтегазопереработки и нефтехимии. ОАО «Волгограднефтемаш» имеет специализированные заготовительные участки, оснащенные термическим и кузнечно-прессовым оборудованием, а также оборудованием для резки и вальцовки листового проката различной толщины. Механообрабатывающее производство оснащено высокопроизводительным и высокоточным оборудованием, позволяющим выполнять все виды механической обработки деталей и узлов различных габаритов. Изготовление и сборка аппаратов ведется с применением современного сварочного оборудования и новейших технологий сборки и сварки. Для снятия послесварочных напряжений в узлах и аппаратах проводится объемная и местная термическая обработка. Контроль качества сварных швов выполняется различными методами в том числе и неразрушающими: радиационным (рентгенографическим и гаммаграфическим) с применением плёнок и фосфорных пластин, ультразвуковым, ультразвуковым дифракционно-временным (ToFD), магнитопорошковым, масс-спектрометрическим гелиевым течеисканием, гидравлическим с люминесцентным покрытием и проникающими веществами (капиллярным). Контроль осуществляется специалистами II и III уровня лаборатории неразрушающего контроля ОАО «Волгограднефтемаш», аттестованной в области Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве. Качество выпускаемых насосов подтверждается результатами приемо-сдаточных испытаний на современном диагностическом комплексе и соответствует требованиям международного стандарта ISO 13709.

Топливно-энергетический комплекс | www.tek-all.ru, 12 февраля