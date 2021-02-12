Тульский НПО СПЛАВ в День Российской науки презентовал проект по созданию и выпуску запорной композитной арматуры.

Молодые инженеры, конструкторы и технологи НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева приняли участие сразу в нескольких масштабных мероприятиях, посвященных дню российской науки. Своими новейшими достижениями специалисты научно –производственного объединения впервые поделились с областными парламентариями и представителями научного сообщества на ежегодной видео-конференции. Это мероприятие проводится пятнадцатый год подряд, и в этот раз оно было посвященного объявленному Президентом России Году науки и технологий. Инженер-технолог Андрей Голаников рассказал собравшимся о создании и внедрении автоматизированного комплекса ультразвукового контроля надежности функционирования реактивных снарядов РСЗО «Ураган». Разработки в области гражданской продукции представили Лариса Октябрьская (начальник управления постановки и координации технологических работ) и начальник отдела Сергей Минчук. Они презентовали проекты по созданию перфузионной техники и по выпуску запорной композитной арматуры.

НПО «СПЛАВ, 10 февраля