Программа вебинара ШКОЛЫ ГЕРМЕТИЗАЦИИ Компании ИЛЬМА 18 февраля с 10.00 МСК (четверг)

Научно - производственная компания «ИЛЬМА» продолжает развивать проект «Школа герметизации» (School of Sealing), в рамках которого технические специалисты из разных отраслей проходят обучение системному подходу к решению вопросов герметизации разъёмных соединений оборудования. В 2021 году ИЛЬМА переводит проведение семинаров в онлайн формат, что позволит привлекать большее количество слушателей. Ближайший вебинар запланирован на: 18 февраля 2021 года с 10:00 до 12:00 МСК

Тема вебинара:

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ РАЗЪЁМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ И МОНТАЖУ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

ПРОГРАММА

10:00 – 10:20 Вступительное слово. Представление экспертов. Презентация научно-производственной компании «ИЛЬМА» – производителя и поставщика высокоэффективных уплотнений З.В. Демишина, Заместитель генерального директора по внешним связям, ИЛЬМА

10:20 – 11:00 Факторы, влияющие на герметичность разъёмных соединений Л.В. Докучаева, Ведущий конструктор, ИЛЬМА

11:00 – 11:40 Рекомендации по выбору и монтажу уплотнительных изделий на примере номенклатуры компании «ИЛЬМА» Л.В. Докучаева, Ведущий конструктор, ИЛЬМА

Обучение будет осуществляется по предварительным заявкам, количество мест на вебинарах ограничено. Программы вебинаров будут меняться и составляться из разных тем по модульному принципу, таким образом, чтобы в рамках каждой встречи слушатели получили наиболее актуальную для них информацию. По запросу могут быть рассмотрены дополнительные темы, связанные с герметизацией оборудования и подбором трубопроводной арматуры, и даны развернутые ответы на интересующие вопросы.

Письмо в ТПА, 11 февраля