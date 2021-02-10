Компания ИЛЬМА приглашает на вебинар «Школы герметизации» 18 февраля

Научно-производственная компания «ИЛЬМА» продолжает развивать проект «Школа герметизации» (School of Sealing), в рамках которого технические специалисты из разных отраслей проходят обучение системному подходу к вопросам герметизации разъёмных соединений оборудования. В рамках семинаров обсуждаются актуальные темы, в частности – тенденции на мировом рынке уплотнительной техники, подбор уплотнений по параметрам эксплуатации, методы и расчёт уплотнений в современных программах, а также опыт применения уплотнений в различных отраслях. В 2021 году ИЛЬМА переводит проведение семинаров в онлайн формат, что позволит привлекать большее количество слушателей. Также в программу вебинаров будут добавлены модули по трубопроводной арматуре.

Обучение будет осуществляется по предварительным заявкам, количество мест на вебинарах ограничено. Программы вебинаров будут меняться и составляться из разных тем по модульному принципу, таким образом, чтобы в рамках каждой встречи слушатели получили наиболее актуальную для них информацию. По запросу могут быть рассмотрены дополнительные темы, связанные с герметизацией оборудования и подбором трубопроводной арматуры, и даны развернутые ответы на интересующие вопросы.

О компании «ИЛЬМА»

ООО «ИЛЬМА» - научно-производственная компания, основанная в 1994 году. Является российским лидером в области инновационных технологий герметизации разъёмных соединений промышленного и энергетического оборудования. «ИЛЬМА» обладает современной производственной базой, установками для тестирования уплотнений, а также сервисным и учебным центром. Под собственными торговыми марками Ильма® и ГраФлан® компания разрабатывает и производит уплотнения для неподвижных и подвижных разъёмных соединений.

На территории России и Евразийского экономического союза компания «ИЛЬМА» является дистрибьютором уплотнений, уплотнительных материалов и оборудования ведущих мировых производителей: листового безасбестового паронита Klinger®; спирально-навитых, зубчатых и металлических прокладок, сальниковых набивок и компенсаторов Kempchen®; графитовых материалов и фольги Sigraflex®; уплотнений KWO® из экспандированного фторопласта, а также немецкого оборудования Peters для резки листовых прокладочных материалов. В номенклатуре компании также имеются приспособления для установки и извлечения уплотнений. С 2020 года ИЛЬМА является официальным дистрибьютором трубопроводной арматуры и стёкол Klinger®.

В рамках проекта «Школа герметизации» эксперты компании «ИЛЬМА» бесплатно проводят обучение технических специалистов. На семинарах и вебинарах рассматриваются теоретические и практические аспекты, связанные с подбором, правильной установкой и эффективной эксплуатацией уплотнений в разъёмных соединениях промышленного оборудования.

Письмо в ТПА, 10 февраля