На рынке ТПА уже доступны новые компактные интеллектуальные электроприводы AUMA PROFOX.

С 2021 года доступны для заказа компактные электроприводы PROFOX для автоматизации трубопроводной арматуры малого диаметра. Приводы Profox позволяют реализовать самые сложные задачи по автоматизации, соответствуют концепции IIoT, Industry 4.0 и самым высоким требованиям к энергоэффективности оборудования.

Ориентированные на технологии будущего, электроприводы Profox имеют следующие технические свойства:

· изменяемая скоростью и высокоточное регулирование;

· диагностика состояния привода и арматуры, техобслуживание по состоянию;

· простота и удобство настройки через мобильное приложение AUMA Assistant App;

· низкое энергопотребление как во время работы, так и в режиме ожидания;

· сбор и передача данных через цифровые протоколы Modbus RTU и Profibus DP;

· прочный металлический корпус, высокая степень защиты оболочки IP67, IP68 в качестве опции, защита от коррозии до С5;

· малый вес и габариты;

· единая унифицированная платформа для многооборотных, неполнооборотных и линейных приводов Profox.

Электроприводы на данный момент предлагаются в общепромышленном исполнении и могут применяться в следующих сегментах рынка:

Вода (опреснительные установки, фильтрационные установки для целей очистки и водоподготовки);

· Энергетика (ТЭЦ, ГРЭС, централизованное охлаждение и отопление);

· Промышленность (системы вентиляции в туннелях и на станциях метро, установки по производству снега, системы охлаждения в компьютерных центрах, системы орошения на заводах по производству сахара и пр.).

Электроприводы Profox прошли необходимую процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Сайт ООО «ПРИВОДЫ АУМА», 5 февраля