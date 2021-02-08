На рынке ТПА уже доступны новые компактные интеллектуальные электроприводы AUMA PROFOX.

С 2021 года доступны для заказа компактные электроприводы PROFOX для автоматизации трубопроводной арматуры малого диаметра. Приводы Profox позволяют реализовать самые сложные задачи по автоматизации, соответствуют концепции IIoT, Industry 4.0 и самым высоким требованиям к энергоэффективности оборудования.
Ориентированные на технологии будущего, электроприводы Profox имеют следующие технические свойства:
· изменяемая скоростью и высокоточное регулирование;
· диагностика состояния привода и арматуры, техобслуживание по состоянию;
· простота и удобство настройки через мобильное приложение AUMA Assistant App;
· низкое энергопотребление как во время работы, так и в режиме ожидания;
· сбор и передача данных через цифровые протоколы Modbus RTU и Profibus DP;
· прочный металлический корпус, высокая степень защиты оболочки IP67, IP68 в качестве опции, защита от коррозии до С5;
· малый вес и габариты;
· единая унифицированная платформа для многооборотных, неполнооборотных и линейных приводов Profox.
Электроприводы на данный момент предлагаются в общепромышленном исполнении и могут применяться в следующих сегментах рынка:
Вода (опреснительные установки, фильтрационные установки для целей очистки и водоподготовки);
· Энергетика (ТЭЦ, ГРЭС, централизованное охлаждение и отопление);
· Промышленность (системы вентиляции в туннелях и на станциях метро, установки по производству снега, системы охлаждения в компьютерных центрах, системы орошения на заводах по производству сахара и пр.).
Электроприводы Profox прошли необходимую процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
Сайт ООО «ПРИВОДЫ АУМА», 5 февраля