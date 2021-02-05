УЗБЕКИСТАН. ТРУБЫ ПОШЛИ. СЛЕДОМ АРМАТУРА!

По условиям контракта гражданский дивизион «Мотовилихи» в течение года поставит 250 утяжеленных сбалансированных труб для освоения нефтегазовых месторождений Республики Узбекистан. Отгрузка первой партии труб из 64 штук пройдет в марте. «Заключение прямого контракта стало результатом работы предприятия по развитию экспортного потенциала за последние два года. В 2019 году объем экспорта составил порядка 480 млн рублей, а в 2020 году завод увеличил этот показатель на треть. Выручка от продажи нефтепромыслового оборудования превысила 1 млрд рублей, из них около 15% пришлось на Республику Узбекистан. В этом году мы планируем нарастить сотрудничество с нефтегазовыми компаниями региона и увеличить объемы экспорта на 5% к уровню прошлого года», – отметил генеральный директор «РТ-Капитала» Кирилл Федоров. Утяжеленные бурильные трубы (УБТС) обеспечивают наилучший результат при роторном и горизонтальном бурении глубоких нефтяных скважин за счет высокой плотности сплава и большой толщины стенки для передачи максимальной нагрузки или ударной силы при бурении. Они изготавливаются путем многоступенчатого производственного процесса из легированных сталей с определенными механическими свойствами с учетом условий их эксплуатации. В процессе изготовления происходит выплавка заготовок, ковка на радиально-ковочной машине, глубокое сверление, ультразвуковой контроль, нарезание и фосфатирование резьбы (покрытие слоем фосфатов с целью повышения износостойкости). При изготовлении труб УБТС «Мотовилиха» использует собственные кованые заготовки из высококачественных марок стали, количество которых на производстве сегодня превышает 200 единиц.

«В 2020 году «Мотовилиха» отгрузила порядка 3 тысяч бурильных и ведущих труб заказчикам в России и за рубежом. В этом году мы планируем увеличить этот показатель. Наша задача на ближайшую перспективу расширить сотрудничество с ведущими нефтегазовыми компаниями как в России, так и за ее пределами и поднять нашу долю присутствия на этих рынках. На российском рынке бурильных труб МГМ занимает долю в 21%», – отметил директор ООО «Мотовилиха – гражданское машиностроение» Сергей Дядькин. Источник:Ростех, 4 февраля