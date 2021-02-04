НОВАЯ СИСТЕМА ПРОДАЖ В ОМК (ВХОДИТ АО БАЗ)

Альметьевск, один из производственных центров бизнес-единицы «ОМК Стальной спектр») — в форме присоединения к АО «Выксунский металлургический завод» (АО «ВМЗ», Нижегородская область, являющийся крупнейшим из производственных центров бизнес-единицы «ОМК Стальной Спектр»). В связи с этим во 2 квартале 2021 года АО «АТЗ» прекратит свою деятельность в качестве юридического лица, его производственные мощности, права и обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками перейдут в полном объеме к АО «ВМЗ», а в Альметьевске будет создан филиал АО «ВМЗ».

В конце 2020 года ОМК трансформировала стратегию и систему продаж для наилучшего соответствия потребностям рынка. Для этого компания сформировала восемь отраслевых бизнес-единиц, которые взаимодействуют с клиентами в области продуктов и сервисов, а заводы ОМК стали их производственными центрами. Выксунский и Альметьевский заводы ОМК сейчас являются производственными центрами для бизнес-единицы «ОМК Стальной спектр», специализирующейся на работе с клиентами в промышленности, строительной отрасли и в других сферах региональных рынков трубной продукции, плоского и длинного металлопроката. Реорганизация трубного завода в Татарстане и объединение двух производственных площадок в одно предприятие позволят повысить эффективность работы, оптимизировать корпоративную структуру, уменьшить объем документооборота, расширить производственные возможности, а самое главное — повысить качество сервиса ОМК для клиентов. «Планируем завершить процедуру реорганизации в июне 2021 года. К этому времени будет сформирована новая структура управления филиалом ВМЗ в Альметьевске, которая позволит более эффективно выстраивать производственные процессы на площадке. Выксунский завод ОМК станет универсальным правопреемником Альметьевского завода и продолжит исполнять обязательства перед нашими партнерами и клиентами на неизменных для них условиях договоров.

Сайт АО ОМК, 3 февраля