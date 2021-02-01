В ПГ «КОНАР», Челябинск сформировали организационную структуру правильного взаимодействия по профилактике и предотвращению заражения сотрудников.

Руководитель Промышленной группы КОНАР Валерий Бондаренко поручил доверенному доктору компании Вячеславу Левиту в первом квартале 2021 года разработать проект по созданию профилактической системы в рамках всей группы.

– Работа ведется постоянно, – рассказал Вячеслав Левит. – Благодаря вовремя принятым мерам, мы не наблюдаем массовых вспышек заболеваемости. Многие, даже проконтактировав в коллективе, перенесли инфекцию легко, либо практически бессимптомно. Сейчас на общегородском фоне по заболеваемости среди предприятий и организаций мы выглядим одними из лучших. В настоящее время у работников Промышленной группы есть возможность пройти вакцинацию от ковида. Предлагается российская вакцина «Спутник V». Вакцинация добровольная, прививаться или нет, каждый может принять решение самостоятельно. Заявку на вакцинацию работник может подать через своего непосредственного руководителя.

– Перед подачей заявки на прививку необходимо знать, что после вакцинации могут проявляться побочные эффекты: повышение температуры, боли в животе, ломота в суставах, в мышцах, головные боли. Симптомы, как правило, длятся от одного до трех дней. Также для постановки прививки имеются противопоказания. Вакцинироваться может человек, полностью здоровый на момент вакцинации, и только после соответствующего осмотра врача.

ПГ КОНАР, 27 января