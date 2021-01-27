Завод газовой арматуры «ТЕРМОБРЕСТ» провел испытания клапанов серии ВН, ВФ и блоков из них на сейсмостойкость и вибростойкость (сейсмостойкость до 9 баллов по шкале MSK-64).

Проведенные испытания подтверждают, что клапаны серии ВН, ВФ и блоки из них полностью сохраняют рабочие параметры под воздействием вибрационной и нагрузки. Клапаны и блоки клапанов производства ТЕРМОБРЕСТ могут эксплуатироваться в сейсмически опасных зонах, а также в составе механизмов, подверженных вибрационным нагрузкам. Пример заказа клапана нормально-закрытого, номинальным диаметром 100 мм, максимальным рабочим давлением 6 бар, напряжение питания 220 В, 50 Гц., климатического исполнения У3.1. в сейсмостойком исполнении.
Сайт ТЕРМОБРЕСТ, 26 января