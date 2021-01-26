90 ЛЕТ СОЗДАТЕЛЮ КОСМИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ В РОССИИ.

В марте 2021 года исполняется 90 лет нашему коллеге, специалисту в области арматуростроения, д. т. н., профессору, заслуженному изобретателю РФ Юрию Филипповичу Никитину. После окончания учебы в Московском энергетическом институте в 1957 году он, как молодой специалист, принял участие в проектировании и строительстве Братской ГЭС. С 1959 по 1964 год он работал конструктором в НПО «Наука», ведущем советском предприятии, специализирующемся в области разработки авиационных систем жизнеобеспечения. Именно в НПО «Наука» Юрий Филиппович разработал свои первые перекрывающие устройства с дистанционным управлением. При его непосредственном участии велась разработка бортовой арматуры для первых биоспутников, первых пилотируемых космических летательных аппаратов и аппаратов, участвующих в лунной программе. С 1964 года Ю. Ф. Никитин работает в МВТУ им. Н. Э. Баумана, где совместно с профессором Николаем Трофимовичем Романенко участвует в создании на кафедре (Э5) «Вакуумная и компрессорная техника» специализации «Пневмосистемы и пневмоагрегаты». До сих пор кафедра «Вакуумная и компрессорная техника» теперь уже МГТУ им. Н. Э. Баумана является единственной кафедрой, занимающейся подготовкой инженеров и магистров разработчиков запорно-регулирующей арматуры. иятиях, а также предприятиях, занимающихся разработкой медицинской техники.

По инициативе Ю. Ф. Никитина в РКК «Энергия» им. С. П. Королева был создан и долгие годы успешно работал филиал кафедры по специализации «Пневмосистемы и пневмоагрегаты». В МВТУ им. Н. Э. Баумана Ю. Ф. Никитин успешно защитил диссертацию кандидата, а затем и доктора технических наук, получил звание профессора. Ю. Ф. Никитин создал на кафедре коллектив единомышленников, который под его руководством выполнил большое число научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе по заданию Правительства и Военно-промышленной комиссии СССР, деятельность которой позволила создать передовые образцы техники в высокотехнологичных системах вооружения.

Коллектив работал над исследованиями рабочих характеристик и разработкой теории и методов расчета рабочих процессов пневматических приводов, исполнительных устройств, регулирующей и перекрывающей арматуры. Результатами исследований явился целый ряд абсолютно новых разработок, внедренных в промышленность, например, теплоэлектрические приводы и тепловые фиксаторы исполнительных устройств; безимпульсные устройства разделения элементов конструкций; быстродействующие электроклапаны систем аварийной защиты и пожаротушения; шаговые пневматические приводы шаровых кранов магистральных газопроводов. На основе огромного объема расчетно-теоретических исследований была проведена разработка многоступенчатого электроклапана высокого давления жидкого кислорода объединенной двигательной установки многоразового космического корабля «Буран». За активное участие в комплексе работ по программе «Энергия – Буран» сотрудники коллектива были отмечены правительственными и отраслевыми наградами и поощрениями.

Нельзя не отметить достаточно необычную работу, которая, как казалось в то время, лежала несколько в стороне от основной тематики научного коллектива, а именно, была выполнена разработка серии уникальных пневматических инструментов ударного действия (отбойных молотков). Основное отличие от известных и широко распространенных конструкций заключалось в том, что при повышенной энергии удара они единственные на то время укладывались в санитарные нормы по вибробезопасности. При разработке данного типа устройств использовался огромный опыт, накопленный коллективом при создании сложнейших устройств бортового назначения. В 1987 г. впервые в истории МВТУ им. Н. Э. Баумана был заключен международный контракт с рядом предприятий СФРЮ (Югославия) и продана лицензия на право серийного производства вибробезопасного пневматического молотка, запатентованного более чем в десяти странах мира. Научным коллективом получено более 130 свидетельств на изобретение СССР и зарубежных патентов на изобретение. Указом Президента Российской Федерации профессору Ю. Ф. Никитину в 1992 г. присвоено почетное звание «Заслуженный изобретатель РФ».

Ю. Ф. Никитин создал научную школу. Под его руководством стали кандидатами технических наук специалисты, возглавившие впоследствии ведущие предприятия отрасли: И. Ф. Лясковский – Главный инженер завода «Гидроавтоматика» и директор Завода аэродромного оборудования (г. Самара), А. В. Чечин – первый заместитель генерального конструктора ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», В. Л. Кисель – ведущий специалист УФ ЦКБА (НПО «Киевпромарматура»). Всего под руководством профессора Ю. Ф. Никитина было выполнено и успешно защищено 19 кандидатских и одна докторская диссертация.

Среди его учеников есть и руководители научно-производственных компаний, специализирующиеся в области разработки и серийного производства запорно-регулирующей арматуры различного назначения – Н. Н. Коленко, Генеральный директор ЗАО «НПО «Аркон», А. А. Рязанов, Главный конструктор – Зам. Генерального директора «ИК Энерпред-Ярдос» и др. Ученик Ю. Ф. Никитина, д. т. н., профессор А. В. Чернышев в настоящее время возглавляет кафедру «Вакуумная и компрессорная техника» (Э5) МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сегодня Юрий Филиппович не перестает вести исследовательскую, конструкторскую и просветительскую деятельность, круг его интересов широк, и вот уже четвертое поколение учеников становятся кандидатами наук.

От всей души поздравляем Юрия Филипповича Никитина с Днем Рождения, крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Журнал ТПА, ООО МЦ ТПА, 26 января