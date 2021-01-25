23 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ОСНОВАТЕЛЯ И ПЕРВОГО ДИРЕКТОРА НОВГОРОДСКОЙ КОРПОРАЦИИ «СПЛАВ» ЕВГЕНИЯ ШУЛЬМАНА

23 января коллектив МК «Сплав» и Российские арматуростроители вспоминают основателя и первого генерального директора Корпорации Евгения Изяславовича Шульмана, трагически погибшего более 20 лет назад. «Евгений Шульман – это яркий лидер арматурного сообщества нулевых годов. Российское арматуростроение было бы совершенно другим, если бы не этот трагический уход», — комментирует бывший коллега и главный редактор международного журнала «Трубопроводная арматура и оборудование» Дмитрий Грак.

В том, что сегодня «Сплав» занимает одно из ведущих мест среди отечественных машиностроительных предприятий, Евгений Изяславович сыграл важную роль. Под его руководством завод не только успешно пережил переломные моменты 90-х годов, но и вышел на новые экономические рубежи», упрочив свои позиции как на отечественном, так и на зарубежном рынках. При непосредственном участии первого генерального директора Е.И. Шульмана на предприятии, организованном на волне перемен и изначально ориентированном на рыночные взаимоотношения, сложилась команда специалистов, способных анализировать происходящие в экономике изменения и эффективно использовать нововведения на благо завода.

Сегодня у руля Корпорации «Сплав» стоит дочь Евгения Изяславовича, Наталья Евгеньевна Орловская. Трубопроводная арматура производимая МК «Сплав», находит широкое применение на объектах атомной, нефтегазовой и химической промышленности, в металлургии, ракетостроении, теплоэнергетике и других областях. В числе основных партнеров «Сплава» — «Росатом», «Транснефть», «Газпром» и другие компании.

Журнал ТПА, ООО МЦ ТПА, 23 января