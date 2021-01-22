КОНТРАФАКТ! В Национальном объединении производителей строительных материалов и конструкций (фланцы, фитинги, крепеж) объявили войну фальсификации и контрафакту

В задачи нового комитета входит разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на ограничение производства и введения в оборот строительной продукции, не отвечающей требованиям безопасности и качества, а также на защиту прав добросовестных производителей. В 2021 году комитет займётся организацией диагностики состояния отраслей производства и реализации некоторых видов строительной продукции, выявлением объёма незаконного оборота стройматериалов, недобросовестных и добросовестных производителей, а также определением ключевых нормативно-технических требований. Другой блок работы будет включать: изучение особенностей нормативно-правового регулирования отраслей по видам продукции, подготовку алгоритма действий по обращению в уполномоченные государственные органы при выявлении признаков продукции, не соответствующей обязательным требованиям, установку взаимодействия по этим вопросам с профильными ведомствами и контрольно-надзорными органами. Среди направлений работы — организация лабораторных испытаний и контрольных закупок, разработка предложений по совершенствованию нормативно-правового и нормативно-технического регулирования. Председателем нового комитета избран исполнительный директор Ассоциации производителей трубопроводных систем Владислав Ткаченко.

Сайт журнала «Крепеж, клеи, инструмент и...», 19 января