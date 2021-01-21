ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛУБЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ

Сегодня поставщики крепежа – на пути к широкому диалогу благодаря онлайн-встречам без границ и формальностей. Но перспективность такого общения объясняется не только техническими возможностями. Нужно отметить важность именно неформального общения. Ранее оно традиционно происходило на выставочных стендах, в залах конференций и на сопровождающих эти мероприятия фуршетах. Ковид ограничил встречи лицом к лицу, и в то же время он дал импульс освоению иных форматов общения, расширивших границы в разных измерениях. Российские поставщики крепежа решили воспользоваться новыми возможностями и сделать общение более продуктивным.

Немного об истории нашего крепежного клуба. В 2013 году на крепежном рынке Санкт-Петербурга произошло знаменательное событие – начал функционировать клуб поставщиков крепежа. Участники клуба обменивались новостями, мнениями по наиболее острым вопросам. Они проводили встречи на разных площадках – в офисах, в испытательных центрах, на производствах, в конференц-залах и даже в зале пивоварни. В 2019 году география встреч расширилась, мероприятия стали организовываться в Москве.

А с лета прошлого года мы начали встречаться на ЗУМовских площадках. Для определения актуальной тематики встреч периодически проводятся опросы в созданном для участников What’s App чате. Основные участники крепежного клуба – руководители компаний и лица, принимающие решения. Организаторы и ведущие встреч – автор этих строк и Вячеслав Тарасов (ГК ЦКИ, Санкт-Петербург).

Далее о некоторых прошлогодних наших встречах. Уже первые онлайн-встречи привлекли внимание участников крепежного рынка из разных регионов и смежных рыночных сегментов. Среди них была встреча с участием генерального директора сети «220 вольт» Алексеем Федоровым. Он поделился своим прогнозом о предстоящем проникновении крепежных изделий на все ведущие торговые интернет-площадки. «В интернете впереди битвы за крепеж», – предсказал Алексей Федоров. Его мнение, как эксперта в области интернет-торговли, безусловно, было полезно для участников и было воспринято как руководство к действиям.

26 августа встреча клуба поставщиков крепежа прошла в формате круглого стола по теме качества крепежа. Участники клуба делились мнениями по вопросу «Должны ли поставщики давать выбор потребителю и возможность купить более дешевый и менее качественный товар?». Дискуссия по указанному вопросу была оживленной и в то же время дружественной. В тот раз к участникам клуба присоединился президент Фасадного Союза Сергей Алехин, указав на большую важность постоянства характеристик крепежа, используемого в фасадных системах.

Вопросы мотивации сотрудников обсуждались на встрече клуба поставщиков крепежа 20 октября. Своим опытом и видением обменялись руководители компаний Крепком, ЦКИ, Альфа АРС, Европартнер, КМП. Были подробно рассмотрены вопросы материальной мотивации, включая испытанные долгим временем варианты оплаты труда персонала. Открытому обмену мнениями способствовало решение участников не делать видеозапись этой встречи. Представленные варианты мотивации оказались различными. При этом общим было то, что среди участников встречи не оказалось сторонников «наказательной» мотивации. Выступления Вячеслава Тарасова и Николая Прохорова (Альфа АРС) были подкреплены кадрами с аналитическими материалами. Кто-то из участников рассказал о полезности соревнования, кто-то вспомнил скрытую борьбу сотрудников за «хороших» клиентов, кто-то убежден в развитии командной работы. У каждого нашлись иллюстрации для подтверждения своей позиции. Общий разговор в этот раз вышел за пределы намеченного регламента и длился 2,5 часа. При этом еще не были затронуты вопросы нематериальной мотивации и особенности крепежа как товара.

9 декабря состоялась онлайн-встреча российских изготовителей и продавцов крепежа. В числе участников встречи были представители различных регионов России, кроме того, к участию был приглашен Речицкий метизный завод (Беларусь). На встрече был затронут большой круг вопросов, среди них – вопросы качества, сбытовой политики, защиты рынка, стандартизации. Судя по количеству заданных вопросов, наибольший интерес был проявлен к Речицкому метизному заводу. На встрече его представлял Виталий Бельский. В числе интересных новостей было сообщение директора ОСПАЗа Алексея Ереничева о новом защитном покрытии крепежа. Вячеслав Тарасов предоставил достаточно открытую информацию о поставщиках компании, которая, в частности, показала близкие по объему доли поставленного крепежа от китайских и российских производителей. Эта встреча завершилась дискуссией по теме стандартизации.

Сегодня на крепежном рынке множество нерешенных задач и барьеров. Среди них – стандартизация, качество, наличие необходимого сырья, отсутствие отечественных промышленных потребителей – локомотивов роста. Большие трудно решаемые проблемы – наличие подделок изделий и документов, коррупционные схемы, которые портят многие российские товарные рынки.

АВТОР: Осташев Александр, Главный редактор журнала «Крепеж, клеи, инструмент и...», Координатор российского клуба поставщиков крепежа, Участник Наблюдательного совета ассоциации «Крепежный союз»

Журнал ТПА №1-2021, МЦ ТПА, 21 ЯНВАРЯ