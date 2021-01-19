НОВАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ООО «НПФ «РАСКО»

Что такое ОНЛАЙН-инжиниринг? Инжиниринг в формате ОНЛАЙН – это возможность каждого заинтересованного специалиста узнать о газовом и / или теплотехническом оборудовании больше, чем можно получить, долго изучая различные сайты.

Онлайн-конференции – это безусловная реальная экономия времени специалистов. Это возможность получить НУЖНУЮ ВАМ информацию, необходимую именно ВАМ для именно ВАШЕГО конкретного проекта. Вы всегда можете заблаговременно оставить вопросы, интересующие именно ВАС и получить на них максимально в ходе Онлайн-конференции подробные ответы.

ОНЛАЙН-инжиниринг – это развитие специалиста в индивидуальном формате, получение нового опыта по подбору оборудования. На организованной под Ваш запрос конференции Вы сможете уточнить всю необходимую информацию по проектированию, техническим характеристикам интересующего Вас оборудования, по сопутствующим товарам и дополнительному оборудованию, установки.условиям поставки в частности и сотрудничества с нашей компанией в целом и т.д. Кроме того, вы получите информацию

Для кого ООО «НПФ «РАСКО» организует такие онлайн-конференции?

Для проектировщиков разного направления (транспорт газа, большое и малое газораспределение, автономные источники тепла, промышленное применение). Помощь в проектировании. Помощь в подборе оборудования. Помощь в обосновании технического решения.

Для эксплуатирующих компаний, заинтересованных в получении информации и профессиональных консультациях специалистов по подбору газового и теплотехнического оборудования.

Для заказчиков, выбирающих приборы учета и / или регулирования газа, жидкости, тепла и пара, газовое и теплотехническое оборудование, желающих получить максимум информации по товарам и задать свои вопросы, получив сразу же на них ответы.

Для предприятий, разрабатывающих проекты и технические решения на базе продукции, поставляемой нашей компанией, по которой есть конкретные вопросы при конструировании и проектировании.

Для всех любых других лиц, заинтересованных в проведении совместных встреч с заводами-изготовителями, представителями которых является ООО «НПФ «РАСКО», в проведении совместных расчётов, подготовки информационных блоков при проектировании и тендерных процедурах.

Сайт НПФ РАСКО, 15 января