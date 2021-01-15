Будем особо бдительны в 2021 году - есть подделки крепежа! Сертификаты качества на высокопрочный крепёж могут быть поддельные

В Перми в центре города днём 9 января произошёл трагический случай. Переход, выполненный для безопасности пешеходов, рухнул. Вечером того же дня одна из пострадавших умерла в реанимационном отделении краевой больницы.

Кто возьмётся объяснить произошедшее? В одной из пермских газет размещён вывод: «Безопасность пешеходов никто не гарантирует». Количество жертв среди россиян будет расти, если продолжатся подделки сертификатов качества на крепёж. На сайте ЗВК «БЕРВЕЛ» дана информация о таком факте. Поддельный сертификат был сделан на высокопрочный крепёж.

На встрече поставщиков крепежа 9 декабря представитель Речицкого метизного завода также сообщил о подделках сертификатов на заводскую продукцию.

Сайт КРЕПЕЖ..., 14 января