13 ЯНВАРЯ День Трубопроводных войск России – скидки на все трубы!

История создания Трубопроводных войск России (сокращённое название — ТбВ)

В связи с массовой моторизацией и механизацией ВС СССР проектировать сборно-разборные полевые трубопроводы для Рабоче-крестьянской Красной армии начали в декабре 1933 года по заказу Управления снабжения горючим и смазочными материалами РККА. В 1937 году в Особой Краснознамённой Дальневосточной армии проведены учения на которых была осуществлена опытная прокладка трубопровода через реку Суйфун.

В начале 1950-х Сталин дал поручение создать полевые магистральные трубопроводы нового поколения. С 14 января 1952 года в СССР и России отмечается День Трубопроводных войск. Именно в этот день Маршалом Советского Союза А.М. Василевским была подписана директива о создании первого отдельного батальона по перекачке горючего.

В 1952—1958 гг. в советских Вооружённых силах появилось 11 отдельных трубопроводных батальонов. В 1959—1960 гг. был проведён ряд крупных учений с развёртыванием трубопроводов большой протяжённости. Результаты этих учений позволили сделать вывод о целесообразности укрупнения трубопроводных формирований и образования трубопроводных бригад. Было разработано и утверждено «Временное положение о трубопроводной бригаде по перекачке горючего». Это соединение состояло из четырёх трубопроводных батальонов, трубопроводного батальона машинного монтажа, автобатальона (подвоза труб на трассу трубопровода) и подразделений обеспечения. В начале 1990-х годов в ВС СССР имелись 24 отдельные трубопроводные бригады (отпбр), 6 отдельных батальонов (отпб), три отдельные роты и 8 отдельных взводов, численностью свыше 5 000 человек. В настоящее время трубопроводные войска входят в состав Центрального управления топлива и горючего.

Сайт ЛУНДА, 13 января