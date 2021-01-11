Новое уникальное решение от шведской компании Ramén Valves: шаровой секторный кран KS с внутренней трубкой

Модификация 1E — уникальная модель на рынке. Кран имеет усиленное седло специальной формы из нержавеющей стали AISI 316 с покрытием Stellite, что обеспечивает дополнительную защиту фиксирующего кольца. Внутренняя трубка изготовлена из нержавеющей стали и направляет поток от входа крана непосредственно к выходу, защищая корпус от абразивного износа. Ramén Valves предложила улучшенное решение с регулирующим краном для теплоэлектростанции в Стокгольме, где в течение длительного времени не могли найти правильного решения на трубопроводах газа с летучей золой, и через несколько недель эксплуатации арматуру приходилось менять, останавливая технологический процесс. Но теперь благодаря разработке Ramén Valves период продолжительности эксплуатации оборудования увеличился. После года использования, на теплоэлектростанции в Стокгольме шарового секторного шара KS модели 1E DN80 с внутренней трубкой, все детали, контактирующие со средой, не подверглись абразивному износу, и кран по-прежнему успешно работает с той же герметичностью, что и изначально. Компания АДЛ является официальным поставщиком оборудования компании Ramén Valves на территории Российской Федерации и Республики Беларусь.

Сайт АДЛ, 30 декабря