Создан Технологический центр промышленных инноваций (ООО «Газпромнефть — Промышленные инновации»)

Технологический центр промышленных инноваций «Газпром нефти» охватывает всю цепочку управления инновациями — от определения потребностей бизнеса до разработки и внедрения технологий в производственные процессы.

Специалисты нового центра займутся развитием полного цикла управления инновациями — от поиска и отбора перспективных проектов до опытного внедрения новых решений. Основными задачами Технологического центра «Газпром нефти» станут поиск и анализ перспективных решений, развитие единой системы проектного управления НИОКР на всех стадиях разработки и внедрения, инжиниринг разработанных технологий, их коммерциализация и лицензирование.

Для развития и масштабирования новых технологий «Газпром нефть» создает собственный лабораторно-пилотный комплекс, который разместится в особой экономической зоне «Санкт-Петербург» (площадка «Новоорловская»). В работе с инновациями также будут задействованы омский научно-производственный кластер компании — в периметр которого входят Омский НПЗ, «Газпромнефть — Каталитические системы» и Омский завод смазочных материалов.

«Развивая технологии на наших активах, мы используем как собственные разработки, так и выбираем лучшие варианты российских производителей. У нас сильная экспертиза в отборе и внедрении инноваций в такой сложной сфере, как непрерывное производство. Этот опыт может быть тиражирован и на другие отрасли промышленности. Системная работа Центра обеспечит управление развитием технологий во взаимодействии с инновационной экосистемой и позволит предложить наш опыт рынку». Анатолий Чернер заместитель генерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту.

«Новый Центр охватит всю цепочку управления технологическими инновациями — от определения потребностей бизнеса до разработки и внедрения технологий в производственные процессы. В области нашего внимания находятся решения в сфере нефтепереработки, специальной химии, полимеров и новых материалов. Модель работы Центра позволит решать, как прикладные производственные задачи, так и разрабатывать принципиально новые продукты». Михаил Никулин генеральный директор Технологического центра промышленных инноваций «Газпром нефти»