18 февраля 2021 года по адресу: Москва, Тверская 22, отель InterContinental, состоится III конференция "Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике" (ИНВЕСТЭНЕРГО - 2021).

Конференция собирает службы материально-технического обеспечения и капитального строительства генерирующих, сетевых и сбытовых компаний. В неформальной обстановке коллеги могут обменяться мнениями о поставщиках, обсудить практические вопросы модернизации основных фондов, закупочные процедуры.
Основные вопросы обсуждения:
· Обзор проектов строительство и модернизации объектов электроэнергетики
· Инвестиции в энергетику: новые возможности
· Энергетическое машиностроение: планы модернизации электроэнергетики
· Государственная программы модернизации «ДПМ-2»
· Возобновляемая энергетика в России – текущее состояние и перспективы
· Электроэнергетика Дальнего Востока: инвестиционные возможности
· Система снабжения и закупок в электроэнергетике: текущие состояние и перспективы
· Инновационные разработки, импортозамещение. Внедрение и практика применения
· Цифровая трансформация.
На конференции Инвестэнерго-2021 состоится подведение итогов ежегодного опроса и награждение лучших производителей в следующих номинациях: паровые турбины, газовые турбины, гидротурбины, турбогенераторы, гидрогенераторы, котельное оборудование, реакторы, трансформаторы, КИП и автоматика, кабельно-проводниковая продукция, опоры ЛЭП.
Сайт Рейтингового центра поставщиков ТЭК, 28 декабря