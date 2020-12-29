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18 февраля 2021 года по адресу: Москва, Тверская 22, отель InterContinental, состоится III конференция "Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике" (ИНВЕСТЭНЕРГО - 2021).

29 декабря, 2020 21

Конференция собирает службы материально-технического обеспечения и капитального строительства генерирующих, сетевых и сбытовых компаний. В неформальной обстановке коллеги могут обменяться мнениями о поставщиках, обсудить практические вопросы модернизации основных фондов, закупочные процедуры.

Основные вопросы обсуждения:

· Обзор проектов строительство и модернизации объектов электроэнергетики

· Инвестиции в энергетику: новые возможности

· Энергетическое машиностроение: планы модернизации электроэнергетики

· Государственная программы модернизации «ДПМ-2»

· Возобновляемая энергетика в России – текущее состояние и перспективы

· Электроэнергетика Дальнего Востока: инвестиционные возможности

· Система снабжения и закупок в электроэнергетике: текущие состояние и перспективы

· Инновационные разработки, импортозамещение. Внедрение и практика применения

· Цифровая трансформация.

На конференции Инвестэнерго-2021 состоится подведение итогов ежегодного опроса и награждение лучших производителей в следующих номинациях: паровые турбины, газовые турбины, гидротурбины, турбогенераторы, гидрогенераторы, котельное оборудование, реакторы, трансформаторы, КИП и автоматика, кабельно-проводниковая продукция, опоры ЛЭП.

Сайт Рейтингового центра поставщиков ТЭК, 28 декабря


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