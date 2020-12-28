Арматурный завод ГУСАР: В новый 2021 год с новыми традициями!

По инициативе генерального директора ООО «Гусар» Дмитрия Березкина в 2020 году на предприятии была заложена новая традиция — поздравление сотрудников завода с рождением ребенка. Рождение малыша — радостное событие в каждой семье, начало огромного и непредсказуемого пути. Позади время ожидания, впереди — приятные хлопоты и заботы. «Один из главных приоритетов компании — забота о людях и будущем поколении. Начать мы решили с небольших, но, думаю, важных для каждой семьи подарков», — отметил Дмитрий Березкин, открывая торжественное мероприятие, на котором поздравление и денежные сертификаты получили 42 работника «Гусевского арматурного завода «Гусар». Во многих семьях родились первенцы, а кто-то в этом году получил статус многодетной семьи. Коллектив завода «Гусар» желает всем детишкам здоровья, а родителям — много позитивных и ярких эмоций!

Сайт ООО Гусар, 28 декабря