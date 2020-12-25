Рынок нефтесервисных услуг в РТ может скукожиться до 50% от уровня 2019 года — нефтяники безжалостно режут затраты на нефтесервис, из-за чего отрасль оказалась в глубоком кризисе

Таков был лейтмотив круглого стола на нефтегазовом форуме, который прошел вчера на «Казанской ярмарке». «ТаграС-Холдинг» уже заявил о снижении в 2020 году объемов работ на 20–30%, и это притом, что ему оказывает поддержку «Татнефть», а у коллег по цеху ситуация гораздо хуже. О перспективах российского нефтесервиса — в материале «БИЗНЕС Online».

Круглый стол под названием «Новые подходы к межотраслевому взаимодействию в нефтяной отрасли: Добыча. Сервис. Машиностроение. Финансы» состоялся накануне на «Казанской ярмарке» в рамках бизнес-форума «Промнавигатор». Соорганизаторами выступили Минпромторг РТ, Союз нефтегазопромышленников России, нефтесервисный «ТаграС-Холдинг» и АО «Татнефтехиминвест-холдинг». За большим столом в зале разместились представители органов власти, нефтедобывающих и нефтесервисных компаний, отраслевых ассоциаций и союзов, производителей нефтегазохимического оборудования, банков. Перед каждым участником организаторы заботливо поставили по маленькой баночке антисептического средства — безопасность превыше всего. Учитывая коронавирусную ситуацию, часть участников подключились в режиме онлайн.

Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС), 24 декабря