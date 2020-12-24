ЗАВОД ТЕРМОБРЕСТ. НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВА 2020: Регулятор-стабилизатор давления с пилотным управлением (ПИЛОТНОГО ТИПА)

Арматурным заводом ТЕРМОБРЕСТ начато серийное производство регуляторов-стабилизаторов давления с пилотным управлением, который предназначен для снижения и стабилизации давления газа в заданных пределах. Регуляторы давления пилотного типа применяются в системах с большими расходами рабочей среды и в системах, требующих высокую точность поддержания выходного давления. Процесс регулирования и управления выходным давлением осуществляется с помощью высокочувствительного устройства, называемого пилотом. Входное давление подается на пилот, в котором происходит его понижение и подача на рабочий элемент основного регулятора. Стабильное выходное давление пилота управляет работой основного регулятора.

ДОСТОИНСТВА РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ:

1. Исключительно широкий диапазон регулирования выходного давления;

2. Повышенная пропускная способность в сравнении со стандартными пружинными регуляторами;

3. Высокая скорость отклика на изменение входного давления;

4. Плавность работы и надежность;

5. Незначительные усилия для регулировки выходного давления во всем диапазоне;

6. Высокая стабильность поддержания выходного давления до ±5%.

7. Снижение габаритного размера по высоте на 70% в сравнении с пружинными регуляторами при сохранении основных габаритных размеров.

Технические характеристики регуляторов-стабилизаторов давления с пилотным управлением РС…-6-Р:

Номинальный диаметр: DN 32, 40, 50

Тип присоединения: муфтовое / фланцевое

Диапазон входных давлений Pвх., bar: 1,0 – 6,0

Диапазон выходных давлений Pвых., bar: 0,5 – 4,5

Минимальный перепад давления между входным и выходным

давлением

Pвх.– Pвых., bar: 0,5

Стабильность поддержания выходного давления при изменении

входного давления: ±5%

Максимальная пропускная способность м3/ч: 2200

Сайт ТЕРМОБРЕСТ, 22 декабря