ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ. Данфосс представляет электроприводы нового поколения для интеллектуальных регуляторов давления серии Virtus.

Их применение обеспечивает контроль и регулирование температур и гидравлического баланса в сетях тепло- и холодоснабжения в режиме реального времени. В отличие от классической конфигурации управления новинки расширяют функционал клапана прямого действия VFG 22 PN16 с регулирующими блоками AFP 2, AFD 2, AFA 2, AFPA 2, AFPQ 2.

Привод iSET превращает регулятор давления в интеллектуальное устройство, нормализующее работу теплового пункта. Функция автоматической стабилизации отслеживает скачки давления и автоматически изменяет настройки, благодаря чему расход теплоносителя постоянно находится в соответствии с требуемыми параметрами. Таким образом, привод iSET позволяет стабилизировать температурный режим у потребителя, обеспечивая комфортный внутренний климат в здании.

Привод iNET незаменим для удаленной настройки перепадов давлений и легко интегрируется в SСADA-систему. Интеллектуальные функции снижают расход теплоносителя, поддерживают гидравлические режимы тепловых сетей и осуществляют плавное переключение источников теплоснабжения в любой момент времени. Привод iNET позволяет сбалансировать расход теплоносителя и увеличить ∆T на первичном контуре за счет снижения температуры в обратном трубопроводе. Это ведет к уменьшению потерь теплоты и общему повышению КПД тепловой станции.

Автоматизированное управление значениями давления благодаря приводам iSET и iNET ведет к снижению количества протечек в трубопроводах и замедлению износа оборудования, сокращает энергопотребление электродвигателей насосных станций и снижает общие эксплуатационные затраты. Минимизация объема ручных работ при переналадке перепада давлений за счет дистанционного управления повышает производительность. Подробнее ознакомиться с приводами iSET и iNET для регуляторов давления серии Virtus можно у региональных представителей компании «Данфосс».

Сайт Данфосс, 18 декабря