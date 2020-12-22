СТЕНД ДЛЯ ПРИВОДОВ ТОМЗЭЛ. НИИ Транснефть получил патент на стенд для испытания электроприводов производства АО «Томский завод электроприводов»

ООО «НИИ Транснефть» завершило разработку испытательных стендов, предназначенных для проведения испытаний и настройки электроприводов производства АО «Томский завод электроприводов» (ТОМЗЭЛ). Получен патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности на изобретение «Стенд для испытания электроприводов». Права на разработку принадлежат ПАО «Транснефть», ООО «НИИ Транснефть», АО «Транснефть - Западная Сибирь», АО «Транснефть – Дружба» и АО «ТОМЗЭЛ» (дочернее общество АО «Транснефть – Западная Сибирь»). Конструкция стенда содержит нагрузочный привод, систему автоматического управления, нагрузочный асинхронный электродвигатель. Выходное звено нагрузочного привода выполнено с возможностью кинематического соединения с выходным звеном испытуемого электропривода и снабжено датчиком крутящего момента. В отличие от существующих аналогов разработка позволяет обеспечить проверку функционала электроприводов в полноценных режимах имитации работы трубопроводной арматуры. Стенды успешно прошли приёмочные испытания и подготовлены к началу эксплуатации на площадке АО «ТОМЗЭЛ».

Сайт ПАО Транснефть, 18 декабря