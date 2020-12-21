ДЕМПИНГ ИЗ КИТАЯ. Евразийская экономическая комиссия продлила антидемпинговое расследование в отношении сварных нержавеющих труб из КНР ввозимых на территорию ЕАЭС

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии принял решение продлить до 23 февраля 2021 года антидемпинговое расследование в отношении сварных труб из коррозионностойкой стали, ввозимых на территорию ЕАЭС, говорится в сообщении ЕЭК. Как сообщалось, в ноябре департамент защиты внутреннего рынка по итогам расследования предложил ввести 5-летнюю пошлину на эту продукцию. Для китайской Foshan Vinmay Stainless Steel антидемпинговая пошлина составит 14,62%, для Guangdong Sumwin New Material Group, как и для остальных компаний, - 17,28%, говорится в докладе департамента.

Расследование, инициаторами которого выступили ООО "ТМК-Инокс" (СП "Трубной металлургической компании" и "Роснано" по выпуску холоднодеформированных, горячекатаных и сварных труб из нержавеющих марок стали и сплавов), ООО "Марчегалия ру" (принадлежит итальянской группе Marcegaglia) и ООО "Балтинокс" (производитель сварных труб из нержавеющей стали, Калининград), было начато в декабре 2019 года. По данным заявителей, объем видимого потребления сварных труб из коррозионностойкой стали в 2016-2018 гг. увеличился на 23,2%. При этом импорт товара из КНР вырос в 1,9 раза. В январе-июне 2019 года объемы потребления повысились на 14,2% при росте импорта на 35,8% по сравнению с первым полугодием 2018 года. Доля сварных труб из КНР на рынке ЕАЭС в 2016-2018 гг. выросла на 56,1%, а в январе-июне 2019 года - на 17,4%. При этом на протяжении всего анализируемого периода средневзвешенные цены на китайские сварные трубы из нержавеющей стали были ниже стоимости товара, производимого на территории ЕАЭС (как в долларовом, так и в рублевом выражении). Согласно данным департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК, степень загрузки производственных мощностей по выпуску данного вида труб на территории ЕАЭС упала в 2016-2018 гг. на 8,2%, а в I полугодии 2019 года - на 10,8%. Объем реализации товара сократился на 2,2% и 8,7% соответственно. При этом в январе-июне 2019 года данная отрасль несла убытки, а рентабельность производства и продаж стали отрицательными. Инвестиции в производство и реализацию таких труб с 2016 по 2018 год упали на 88,9%, а в I полугодии 2019 года - на 87,3%.

Источник: Интерфакс-Запад, 19 декабря