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ДЕМПИНГ ИЗ КИТАЯ. Евразийская экономическая комиссия продлила антидемпинговое расследование в отношении сварных нержавеющих труб из КНР ввозимых на территорию ЕАЭС

21 декабря, 2020 15

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии принял решение продлить до 23 февраля 2021 года антидемпинговое расследование в отношении сварных труб из коррозионностойкой стали, ввозимых на территорию ЕАЭС, говорится в сообщении ЕЭК. Как сообщалось, в ноябре департамент защиты внутреннего рынка по итогам расследования предложил ввести 5-летнюю пошлину на эту продукцию. Для китайской Foshan Vinmay Stainless Steel антидемпинговая пошлина составит 14,62%, для Guangdong Sumwin New Material Group, как и для остальных компаний, - 17,28%, говорится в докладе департамента.

Расследование, инициаторами которого выступили ООО "ТМК-Инокс" (СП "Трубной металлургической компании" и "Роснано" по выпуску холоднодеформированных, горячекатаных и сварных труб из нержавеющих марок стали и сплавов), ООО "Марчегалия ру" (принадлежит итальянской группе Marcegaglia) и ООО "Балтинокс" (производитель сварных труб из нержавеющей стали, Калининград), было начато в декабре 2019 года. По данным заявителей, объем видимого потребления сварных труб из коррозионностойкой стали в 2016-2018 гг. увеличился на 23,2%. При этом импорт товара из КНР вырос в 1,9 раза. В январе-июне 2019 года объемы потребления повысились на 14,2% при росте импорта на 35,8% по сравнению с первым полугодием 2018 года. Доля сварных труб из КНР на рынке ЕАЭС в 2016-2018 гг. выросла на 56,1%, а в январе-июне 2019 года - на 17,4%. При этом на протяжении всего анализируемого периода средневзвешенные цены на китайские сварные трубы из нержавеющей стали были ниже стоимости товара, производимого на территории ЕАЭС (как в долларовом, так и в рублевом выражении). Согласно данным департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК, степень загрузки производственных мощностей по выпуску данного вида труб на территории ЕАЭС упала в 2016-2018 гг. на 8,2%, а в I полугодии 2019 года - на 10,8%. Объем реализации товара сократился на 2,2% и 8,7% соответственно. При этом в январе-июне 2019 года данная отрасль несла убытки, а рентабельность производства и продаж стали отрицательными. Инвестиции в производство и реализацию таких труб с 2016 по 2018 год упали на 88,9%, а в I полугодии 2019 года - на 87,3%.

Источник: Интерфакс-Запад, 19 декабря


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