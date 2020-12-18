Завод «Трубодеталь» поставил 960 тонн соединительных деталей трубопроводов (СДТ) для магистрального газопровода ТАПИ, который пройдет через 4 страны: Туркмению, Афганистан, Пакистан и Индию.

Заказчиком изделий выступил государственный концерн «Туркменгаз» (Туркменистан).

Для выполнения данного заказа «Трубодеталь» использовала лист и трубы большого диаметра производства еще одного предприятия ОМК – Выксунского металлургического завода (Нижегородская область). Такая кооперация заводов ОМК позволила гарантировать качество конечной продукции и отгрузить ее с опережением графика на месяц. Основной объем поставок СДТ – это отводы гнутые диаметром 1422 мм, изготовленные при помощи токов высокой частоты. Кроме этого «Трубодеталь» поставила для проекта другие соединительные детали, изготовленные по техническим условиям заказчика, а также тройники, отводы и переходы диаметрами от 57 до 325 мм, произведенные по ГОСТ. Все изделия рассчитаны на давление от 7,5 МПа до 9,8 МПа.«Туркменистан является для нас перспективным регионом, куда мы готовы поставлять нашу продукцию и имеем для этого богатый опыт и технические возможности. Работая в кооперации с выксунским заводом ОМК, мы можем производить соединительные детали трубопроводов любых типоразмеров, в том числе и европейского стандарта, в сжатые сроки. Благодарим наших партнеров из "Туркменгаз” за оказанное доверие и выбор нашей продукции», – отметил управляющий директор завода «Трубодеталь» Евгений Баранов. Газопровод ТАПИ — строящийся магистральный газопровод протяжённостью 1 735 км. Идет из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию. Проектная мощность — 33 млрд кубометров газа в год.

Сайт ОМК, 16 декабря